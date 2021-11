Jorge Jesus: "Reação dos jogadores? Primeiro sou treinador e só depois amigo"

Luís Antunes Hoje às 14:57 Facebook

Jorge Jesus defendeu, este sábado, que as reações de Veríssimo e Gilberto no encontro de Munique se inserem na relação entre o técnico e os atletas. Responsável desmente notícias sobre desentendimento com Otamendi e acredita num "excelente" jogo com os arsenalistas, domingo, às 21.15 horas, e com golos.

"Primeiro sou treinador dos meus jogadores e estou aqui para defender os interesses do Benfica. É quase como com os meus filhos, primeiro sou pai e só depois é que sou amigo. É exatamente como os jogadores: primeiro sou treinador e só depois é que sou seu amigo", destacou Jorge Jesus, reagindo às reações de Lucas Veríssimo e Gilberto que, durante o confronto com o Bayern, em Munique, reagiram um pouco intempestivamente quando recebiam ordens ou indicações "duras" do técnico.

O responsável abordou o tema na conferência de Imprensa de lançamento do jogo com o Braga, este domingo, na Luz, e ainda concluiu. "Todos conhecem o treinador há vários anos e já sabem como sou .... E a relação que tive com os jogadores sempre foi assim. Muitos, depois, já não trabalham comigo e continuamos com laços de amizade. Mas isso é depois... .Nestes casos (Lucas Veríssimo e Gilberto) tiveram a ver com a exigência do técnico para com os jogadores ... e nada mais", destacou.

Por outro lado, desmentiu notícias sobre um alegado desentendimento com Otamendi referindo serem realizadas com a intenção de "dividir o grupo".

Sobre o embate reconhece que o Braga " está mais forte" e antevê uma boa discussão. "Vai ser um excelente jogo e com golos, pois as duas equipas tentam ser sempre criativas quando têm a abola e procuram o golo com facilidade", sublinhou o responsável que confirmou o regresso de Seferovic aos convocados.