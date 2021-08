Jorge Jesus recetivo a renovar contrato com as águias

Luis Antunes Hoje às 07:55 Facebook

Prestação da equipa e reforço da estrutura com Rui Pedro Braz deixam o treinador muito satisfeito. Vínculo termina em 2022.

Jorge Jesus, técnico das águias, tem contrato com os encarnados até final da temporada. No entanto, o JN sabe que o treinador de 67 anos está agora mais recetivo a avaliar uma eventual extensão do vínculo com o clube. Depois de uma época frustrante a nível desportivo e de profundo desgaste com a questão da covid-19, que o afetou de forma severa e também condicionou os objetivos da equipa no último campeonato, o treinador sente-se hoje feliz com a evolução dos jogadores e muito satisfeito com o trabalho da estrutura, reforçada pela entrada de Rui Pedro Braz. O treinador conserva ainda a ligação de proximidade com Rui Costa e Luisão.

Depois de cumprir o primeiro objetivo da temporada, que permitiu recolocar o clube na montra da Liga dos Campeões, um encaixe financeiro mínimo de 37 milhões de euros e também muita da paz e estabilidade necessárias para a gestão diretiva a curto e médio prazo, Jesus está profundamente focado nos objetivos desportivos e na conquista de títulos. Mas começa, sabe o JN, a revelar predisposição e abertura para permanecer na Luz além de 2022, embora o tema só deva ser analisado após as eleições, que ainda não têm data marcada.