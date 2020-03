Jorge Jesus recorda aventura na Arábia Saudita em vídeo nas redes socias

Luís Antunes Hoje às 18:39 Facebook

Sensibilizado com as manifestações de carinho dos torcedores do Al-Hilal, Jorge Jesus publicou, este domingo, um vídeo nas redes sociais que recorda alguns dos bons momentos do técnico na passagem pela Arábia Saudita.

"Tenho recebido muitas mensagens de amigos árabes e torcedores do Al Hilal que me tocaram o coração e trouxeram grandes lembranças. Para retribuir esse carinho, vou compartilhar aqui imagens de momentos marcantes que contam um pouco de minha história na Arábia Saudita. Guardo essas recordações com muito orgulho, elas permanecerão sempre vivas em minha memória", escreveu o técnico na rede social Instagram.

O treinador encontra-se de momento em quarentena na sua casa em Portugal, depois de regressar do Brasil. Jorge Jesus tem contrato com o Flamengo até maio e o processo de renovação parado. As partes reuniram-se no princípio deste mês, mas apresentaram divergências financeiras. O eclodir e a evolução da pandemia de Covid-19 acabou por suspender o dossiê.