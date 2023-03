Jorge Jesus rendido ao presidente do Fenerbahçe

Após a eliminação da Liga Europa, às mãos do Sevilha, Jorge Jesus defendeu o presidente do Fenerbahçe, Ali Koç, que foi visado pelos insatisfeitos adeptos turcos no final do encontro.

Os turcos derrotaram os espanhóis, por 1-0, mas não conseguiram reverter a desvantagem da primeira mão (0-2), permitindo ao emblema de Sevilha avançar para os quartos de final. No entanto, Jorge Jesus deixou rasgados elogios ao líder do Fenerbahçe no final da partida.

"Não me apercebi disso, mas se foi o que aconteceu no fim do jogo, é injusto. O Fenerbahçe tem um grande presidente. Tenho 35 anos de treinador, já tive muitos presidentes e sei o que é um grande presidente. O Fenerbahçe pode agradecer a Deus por ter um grande presidente. Faz tudo pela equipa e se a equipa não tem ganho títulos nos últimos anos, não é por culpa dele. Os principais culpados são sempre os treinadores e os jogadores. O presidente dá tudo a esta equipa. Tudo! E eu, que estou aqui a trabalhar com ele há oito meses, posso dizer que foi o melhor presidente com quem trabalhei até hoje. E gostava que ele tivesse sorte, porque ele merece ter sorte", referiu JJ, em conferência de imprensa.