Jorge Jesus renova com o Flamengo: "Digam à nação que fico!"

O treinador português Jorge Jesus anunciou, esta quarta-feira, nas redes sociais, que renovou por mais uma temporada o contrato com o Flamengo, clube do Rio de Janeiro com o qual conquistou o título do Brasileirão, a Taça Libertadores, a Supertaça brasileira e a Supertaça sul-americana na última época.

"Meus representantes chegaram a um acordo hoje com diretoria do Flamengo para renovação de meu contrato por mais um ano. As minhas relações de amizade com todos jogadores, estrutura do clube e Nação Rubro-Negra foram determinantes para tocar meu coração e falaram mais alto em minha decisão. Obrigado a todos pelo carinho, pelo reconhecimento e apoio ao nosso trabalho", escreveu Jesus nas redes sociais, com uma imagem sua e a frase "Digam à nação que fico!".

Jorge Jesus, de 65 anos, chegou ao clube brasileiro em junho de 2019, tendo, desde então, conquistado o Brasileirão, a Taça Libertadores, a Supertaça sul-americana, a Supertaça do Brasil e ainda a Taça Guanabara, a primeira volta do estadual Carioca.

O técnico português conseguiu 38 vitórias, nove empates e apenas quatro derrotas em 51 jogos ao comando do Flamengo, na última temporada.

Os treinadores adjuntos João de Deus e Tiago Oliveira, os preparadores físicos Mário Monteiro e Márcio Sampaio e os observadores Gil Henriques e Rodrigo Quintas deverão manter-se na equipa técnica de Jesus.