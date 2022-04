Antigo treinador do Benfica publicou várias fotografias no Instagram.

Depois de ter saído do comando técnico do Benfica em dezembro, Jorge Jesus voltou-se a reunir com a antiga equipa técnica. O treinador de 67 anos juntou-se com a comitiva num almoço esta quarta-feira e utilizou o Instagram para partilhar o momento.

"Hoje Voltámos a reunir-nos para fazer uma retrospetiva do que já conseguimos juntos e traçámos novos desafios", escreveu na publicação.

Veja as imagens: