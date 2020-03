Jorge Jesus: "Saiu de cima de mim uma grande carga emocional"

Hoje às 22:00 Facebook

Um dia após receber a confirmação de que não está afetado pelo novo coronavírus, Jorge Jesus publicou na rede social Instagram, esta quinta-feira, um vídeo onde admitiu sentir-se "aliviado" de uma enorme "carga emocional" e agradeceu o apoio de todos os fãs.

"Olá malta! Hoje é o primeiro dia depois de eu saber o resultado do novo teste que fiz ao coronavírus, que deu negativo. Estou bem, como estava nos outros dias, mas saiu de cima mim uma grande carga emocional", afirmou o técnico do Flamengo.

A primeira análise efetuada ao treinador luso tinha dado "resultado positivo fraco/inconclusivo", assim como a contra-análise, o que obrigou a que fizesse um terceiro teste.

Contudo, Jesus assegurou que vai manter-se em quarentena "a pensar em si e nos outros", e salientou que "o vírus não escolhe cores, não escolhe religião nem escolhe estrato social".

Por fim, deixou um agradecimento "do fundo do coração" aos amigos, aos adeptos do "Fla" e aos seguidores. "Estou bem e mais uma vez agradeço o carinho de todos comigo. A recomendação é seguir de quarentena, que nós possamos exercer esse momento de precaução juntos e comprometidos. Um grande abraço".