Jorge Jesus: "Se pudesse escolhia os três pontos, mas um já é bom"

Jorge Jesus, técnico do Benfica, garantiu, nesta terça-feira, que os encarnados enfrentam "a melhor equipa do Mundo" e mostrou-se pragmático, ao aceitar o empate como "bom.". Técnico garante que Rafa está recuperado.

"A grande maioria, e eu também, considera o Bayern como a equipa mais forte do Mundo. No meu caso, não porque tem os melhores jogadores, o PSG tem superiores, mas por ser uma a equipa com sustentabilidade entre o trabalho tático, técnico e ideia de jogo. Mas isso não tira a convicção de não ter poder para discutir este jogo. Vamos tentar ser uma equipa que o discuta", sustentou Jorge Jesus, no lançamento do embate com os alemães, amanhã (20 horas), na Luz.

O responsável garante que o oponente vai marcar na Luz e revelou pragmatismo sobre as hipóteses da equipa: "Se pudesse escolhia os três pontos, mas um já é bom", sustentou o treinador que garantiu o regresso de Rafa.

O Benfica enfrenta o Bayern de Munique, esta quarta-feira (20 horas), na Luz, um adversário a quem nunca ganhou.