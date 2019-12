Jorge Jesus só troca Flamengo por um de cinco clubes da Europa

João Pedro Rocha Hoje às 16:57 Facebook

Na véspera da final do Mundial de Clubes contra o Liverpool, o técnico Jorge Jesus referiu que só trocaria o Flamengo por cinco clubes da Europa e dá indícios de que poderá permanecer no Brasil.

O técnico Jorge Jesus falou sobre o seu futuro na conferência de imprensa em Doha, no Catar, na véspera da final do Mundial de Clubes, que o Flamengo vai disputar contra o campeão europeu Liverpool. O treinador dos rubro-negros tem contrato até maio de 2020, afirma que o objetivo passa agora por vencer a partida de amanhã e conta pelos dedos de uma mão as equipas que o fariam trocar de clube, sendo todas delas do continente europeu.

Vencendo o Mundial, pode abrir uma janela para ser considerado o melhor treinador do mundo

Sobre essas equipas, Jorge Jesus refere: "Há vários anos que sei muito bem o que quero. Eu abro a minha mão e tenho cinco dedos. Se não forem esses clubes escusam de me procurar, que eu não vou. O mais importante para mim é ganhar no Flamengo para daqui a um ano podermos dizer que o Flamengo é dos maiores clubes do Mundo".

O técnico português dá claros elogios ao Flamengo, perspetiva no que se pode tornar a equipa rubro-negra e na possibilidade de ser o melhor treinador do mundo: "Se o Flamengo continuar com esta sequência, será dos três maiores clubes do Mundo. Se me transportar para a Europa, se isso me der essa oportunidade, porque o Flamengo, se ganhar amanhã o Mundial, as três competições mais importantes da época estão ganhas. Isso pode abrir alguma janela, não só para poderes ser classificado como melhor treinador do mundo."