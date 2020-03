Jorge Jesus sobre Rúben Amorim: "Tivemos algumas complicações"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 11:59 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do Flamengo falou sobre o novo treinador do Sporting e deixou um conselho a Rafael Leão e João Félix.

A carreira de Jorge Jesus, atualmente no Flamengo, clube onde na última época conquistou o brasileirão e a Taça dos Libertadores, já vai longa e foram vários os jogadores que passaram por ele. Entre eles, contam nomes bem conhecidos dos relvados portugueses, como Rúben Amorim, Sérgio Conceição e Silas, hoje também treinadores.

Jesus falou sobre os três, afirmando que, com Rúben Amorim, jogador que treinou sete anos e que, por isso, é o jogador que melhor o conhece, teve "algumas complicações".

"O Sérgio era um miúdo quando foi o meu jogador. O Silas já foi mais no fim da carreira, assim como o Paulo Fonseca. Quando tens paixão pelo treino e pela tua profissão queres seguir a carreira de treinador, quando não tens não valorizas. O Rúben Amorim foi quem mais trabalhou comigo: sete anos. Não houve quem treinasse mais tempo comigo. Mas o Rúben tem umas características especiais. Tivemos algumas complicações, no que diz respeito dos interesses do treinador e do jogador, por isso é que me apaixonei pelos jogadores brasileiros e por este grupo do Flamengo, que é completamente diferente daquilo que eu tenho apanhado", disse em entrevista à Sport TV.

Recorde-se que Rúben Amorim, quando ainda era jogador do Benfica em 2012, esteve afastado dos trabalhos dos encarnados e foi impedido de entrar no Seixal por razões disciplinares, devido a um alegado desentendimentos e trocas de palavras mais acesas com Jorge Jesus no final do jogo com o Rio Ave, disputado no Estádio da Luz a 16 de dezembro.

O agora treinador do Sporting, em entrevista à "Tribuna Expresso" em 2017, também revelou ter tido "altos e baixos" com Jesus.

"Enquanto jogador tive muitos problemas com o Jesus. Mas tive como outros tiveram, porque o Jesus é um treinador que cansa. É muita intensidade e muita informação tática, todos os dias a carregar em cima do jogador, é muito perfecionista. Mas dá uma bagagem muito grande. Se me perguntarem qual é que foi o treinador que mais me influenciou, foi ele. Quando passas sete anos da tua carreira com ele, ficas marcado. Há jogadores que só aguentam uma época com ele e eu passei sete", afirmou.

Elogios a Cristiano Ronaldo, o "extraterrestre"

O treinador do campeão brasileiro elogiou ainda Cristiano Ronaldo, deixando um conselho a João Félix e Rafael Leão, dois atletas que Jorge Jesus acredita que podem fazer a diferença.

"O Cristiano é um extraterrestre. Sempre foi e continua a ser. É a referência número um no mundo do futebol e é um exemplo do que é ser top. João Félix e Rafael Leão são dois jovens muito promissores, mas não lhes basta olharem para Ronaldo como o melhor. Têm de olhar para ele e perceber o que fez dele o melhor. Têm de saber abdicar de coisas que gostam de ter enquanto jovens, mas não podem porque são profissionais. Foi isso que o Ronaldo fez e eles terão de seguir o exemplo", concluiu.