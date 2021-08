Jorge Jesus sobre Waldschmidt: "Quer voltar ao país dele"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:37 Facebook

O treinador do Benfica admitiu que o avançado alemão está perto de deixar o clube encarnado e garantiu estar "preocupado" com a recuperação dos jogadores para o duelo de terça-feira, com o PSV.

Os encarnados venceram, este sábado, o Gil Vicente em Barcelos e, sobre a exibição da equipa, Jorge Jesus só teve elogios e admitiu que não fez qualquer substituição ao intervalo por já estar a pensar no jogo de terça-feira, diante do PSV, a contar para a segunda mão do playoff da Liga dos Campeões.

"A equipa foi muito agressiva, com duas partes muito diferentes. Na primeira criámos oportunidades, mas na segunda parte, nos últimos 15 minutos, o Gil Vicente teve dificuldade em acompanhar. Principalmente depois da entrada do Darwin, que é muito rápido. Ele recuperou mais rápido do que pensávamos. Não mudei ao intervalo porque temos jogo terça-feira. Corremos muito no jogo com o PSV e ainda não recuperámos, não houve tempo para isso. E eu tive esse cuidado e nem sequer meti o Rafa, que foi o que correu mais. Tive de mexer no jogo porque estávamos empatados, porque se estivéssemos a ganhar, eles ainda jogariam menos tempo", começou por explicar Jorge Jesus na flash.

Já na conferência de imprensa, o treinador do Benfica admitiu a saida de Waldschmidt. O avançado alemão, que assinou com o Benfica na época passada e que esta temporada leva dois golos em dois jogos, pretende regressar ao país natal e teve mesmo uma proposta.

"Há uma proposta, vamos ver. Ele tem tido algumas propostas de equipas alemãs, há uma possibilidade e ele quer voltar ao país dele. Vamos ver o que podemos fazer. Se ele tiver de ficar, fica, já falei com ele sobre isso e ele disse que, se ficar, fica feliz", concluiu.

Os encarnados venceram (2-0), este sábado, o Gil Vicente, em Barcelos, na terceira jornada da Liga. Lucas Veríssimo e Grimaldo marcaram os golos do jogo. Com este resultado, o Benfica isola-se provisoriamente na liderança da Liga, com nove pontos, mais três do que Gil Vicente, que sofreu a primeira derrota, e do que o campeão Sporting e do que o F. C. Porto, que têm menos um jogo.