Jorge Jesus soma e segue com o Flamengo

"Mengão" bate Chapecoense por 1-0 e segura-se na liderança isolada do campeonato brasileiro de futebol.

Em partida da 23.ª jornada da Série A, disputada neste domingo, o Flamengo foi vencer ao terreno do Chapecoense, por 1-0.

O golo da equipa treinada por Jorge Jesus foi assinado por Bruno Henrique, o mesmo que na última quarta-feira tinha marcado no empate com o Grêmio, em Porto Alegre, na primeira mão das meias-finais da Taça dos Libertadores.

Jorge Jesus mantém-se invicto no Flamengo (dez vitórias e três empates nas diversas competições) e tem seis pontos de avanço sobre o segundo classificado do "brasileirão", o Palmeiras, que ainda vai jogar este domingo, em casa, com o Atlético Mineiro.