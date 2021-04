Jorge Jesus: "Sporting a perder o gás? Um jogo não é sinal de nada"

Luís Antunes Hoje às 15:24 Facebook

Jorge Jesus, técnico do Benfica, recusou, na tarde desta sexta-feira, associar a perda de pontos do líder a qualquer momento menos bom da equipa. O treinador aceita que o F. C. Porto se sinta mais fragilizado pelo menor tempo de descanso no atual calendário, mas admite que também gostaria de estar a jogar nas provas europeias.

Sentiu maior motivação da equipa pelo facto de recuperar pontos ao primeiro e julga que isso pode ser um sinal de que o Sporting está a perder algum gás?

"Mais motivação, não. Neste momento, andamos à procura dos rivais que estão à nossa frente. Estamos motivados e apresentamos qualidade para poder recuperar. A nossa grande motivação é a segunda posição e três pontos com ainda nove jornadas representa apenas um jogo. Em relação ao primeiro já estamos dependentes do rival. O facto de o Sporting ter empatado foi apenas um jogo e só a soma de muitos é que poderá significar alguma coisa. Um jogo não é sinal de nada" assumiu o técnico no lançamento do embate frente ao Paços de Ferreira, este sábado 20.30 horas, na Mata Real.

Jorge Jesus admitiu uma equipa confiante e motivada para enfrentar os pacenses e entende as críticas de Sérgio Conceição sobre a falta de tempo para descansar, face ao maior número de jogos do calendário portista.

O F. C. Porto está mais fragilizado? "Equipas como o Benfica, F. C. Porto e Sporting têm de sofrer pelo sucesso. Sabemos que três dias não dão para recuperar. Mas isso é o preço de se estar num "grande". E não é só o F. C. Porto que está nas provas europeias. Também preferia jogar com o Paços de Ferreira e depois os quartos de final da Liga Europa e dizer que não tenho muito tempo para recuperar".