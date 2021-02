Jorge Jesus: "Sporting é o principal favorito ao título por mérito próprio".

Luís Antunes Hoje às 15:15 Facebook

Jorge Jesus, técnico do Benfica, concedeu, na tarde desta quarta-feira, total favoritismo ao Sporting na questão do título. Mas acredita que as águias ainda têm uma "palavra a dizer". E aceita que a covid-19 não "explica tudo" em relação ao insucesso"mas foi o principal problema"

"Não tenho dúvida que o Sporting é o principal favorito por mérito próprio. Mas isso do jogo a jogo são estratégias que respeito. Tem vantagem sobre Benfica, Braga e F. C. Porto pois joga de semana a semana e prepara os jogos como quer. Mas ainda bem que não temos esse problema, pois jogamos de três em três dias", assumiu o técnico do Benfica, no lançamento do encontro desta quinta-feira diante do Estoril, inserido nas meias-finais da Taça de Portugal.

Apesar da desvantagem de onze pontos, Jorge Jesus não atira a toalha ao chão.

"Temos muitos pontos de atraso, mas também sabemos que em determinado tudo pode mudar. E hoje não é só do ponto de vista dos resultados, pode suceder o que nos aconteceu. O que se passou no Benfica pode suceder a qualquer equipa. Estamos preparados para o desafio jogo a jogo, mas acreditamos que ainda temos uma palavra a dizer", sublinhou.

O responsável voltou à sala de imprensa no Seixal depois de ultrapassar a infeção de covid-19 que o deixou bem mais magro, admitiu mesmo ter perdido seis quilos.

Por outro lado, corroborou a ideia de Rui Costa, que lembrara que a covid não poderia justificar o insucesso benfiquista. "Rui Costa tem razão. Não foi só o Covid, mas esse foi o principal problema, embora houve outras coisas que fizemos, temos de assumir e voltar a não fazer", destacou.