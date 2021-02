Jorge Jesus: "Temos as mesmas possibilidades e está tudo em aberto"

JN Hoje às 22:24 Facebook

Jorge Jesus, treinador do Benfica, considerou justo o empate a uma bola frente aos ingleses do Arsenal, na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa, que decorreu em Roma.

"Não é um grande resultado. Um grande resultado era termos ganho ao Arsenal. Foi pena. Marcamos primeiro, o nosso melhor período foi na segunda parte e acabamos por sofrer um golo. A equipa não anda com sorte. É o Pizzi que corta a bola, esta bate na cara do Julian, isola o avançado, um ressalto de bola num momento importante", analisou o técnico das águias.

E continuou: "A equipa foi muito forte defensivamente, muito bem organizada coletivamente, esteve muito bem, percebeu perfeitamente os movimentos e a forma de jogar deste Arsenal, fomos dividindo o jogo. Em algumas partes o Arsenal com mais posse de bola, mas nós também permitimos que isso acontecesse. E como o futebol não tem muita lógica, na segunda parte estivemos melhor do que na primeira e depois do primeiro golo podíamos e deveríamos ter segurado o resultado, pois em contragolpe podíamos ter surpreendido o adversário. Penso que o resultado é justo pelo que aconteceu no jogo".

Para Jorge Jesus, jogar em campo neutro é igual em Roma ou em Atenas."O desgaste é igual. Vamos ter um segundo jogo, para nós é tão igual jogarmos na Grécia como hoje em Roma. Temos as mesmas possibilidades e está tudo em aberto. Falta o segundo jogo e acreditamos que temos possibilidades de passar esta eliminatória, mas temos noção que este Arsenal é uma grande equipa, com jogadores de muita qualidade", salientou.

A prestação de Lucas Veríssimo também foi abordada pelo técnico benfiquista. "O Lucas Veríssimo é um excelente jogador, teve de sair porque fisicamente ainda não está pronto e eu já sabia que ele não estava pronta e se tivéssemos de jogar numa estrutura de dois [centrais] ele ia ter mais dificuldade, mas é um jogador muito forte por cima, na saída de bola e no um para um e hoje, como no primeiro jogo, demonstrou que é um jogador de qualidade e que podemos contar com ele", finalizou.