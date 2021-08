Jorge Jesus: "Temos de marcar"

Luís Antunes Hoje às 14:52 Facebook

Jorge Jesus, técnico das águias, enfatizou, na tarde deste segunda-feira, a importância de fazer golos em Eindhoven, durante o jogo com PSV, apesar da vantagem mínima (2-1) conquistada, na Luz. Vertonghen convocado.

"Uma vez que temos a vantagem na eliminatória é importante marcar. Temos de marcar. Esse é o nosso sentimento, pois estamos a defrontar um adversário que também o pode fazer a qualquer momento", sublinhou Jorge Jesus na antevisão do embate com o PSV, esta terça-feira (20 horas), em Eindhoven. Um duelo que decide a entrada na fase de grupos da Liga dos Campeões.

O técnico lembrou que a equipa vai voltar a enfrentar um oponente de enorme talento e de Champions. "Vamos partir para o segundo jogo com uma vitória e haverá momentos em que o adversário vai fazer nos correr muito atrás da bola. Estamos preparados para isso e vamos com ideia vencedora o que permite encarar o encontro com mais confiança", destacou.

Por outro lado, o responsável confirmou ainda a chamada de Vertonghen, que treinou esta manhã e segue esta tarde com a formação para Eindhoven. Jorge Jesus não garantiu entretanto que o belga recupere a titularidade. "Ainda não falei para ver como está".