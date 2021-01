Jorge Jesus testa negativo para a covid-19 e vai estar em Leiria

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:10 Facebook

O Benfica garantiu, esta terça-feira, que o treinador testou negativo para a covid-19 e vai poder estar no banco no jogo frente ao Braga, para as meias-finais da Taça da Liga.

Em comunicado, o clube encarnado esclareceu que Jorge Jesus "voltou a testar negativo" e vai poder estar no banco em Leira. O Benfica informou, ainda, que o técnico fez um segundo teste no espaço de 24 horas por, tal como tinha adiantado o JN, "ter apresentado sintomas".

Leia o comunicado na íntegra:

"O Benfica esclarece que o seu treinador Jorge Jesus voltou hoje a testar negativo à COVID-19, pelo que estará amanhã, quarta-feira, no banco a orientar a equipa do Benfica na meia-final da Taça da Liga, em Leiria.

A insistência num segundo teste no espaço de 24 horas prendeu-se com aparentes sintomas gripais, sem consequências de maior", pode ler-se na nota.

Esta terça-feira, o Benfica anunciou mais 17 casos de covid-19 no plantel, entre eles cinco jogadores. O presidente Luís Filipe Vieira também está infetado, assim como Luisão.

Apesar do surto do novo coronavírus no plantel, os encarnados já garantiram, esta terça-feira, que vão defrontar o Braga. Em comunicado, as águias garantiram que vão marcar presença na Final Four "com a ambição de vencer a prova". "Em mais um testemunho de inabalável espírito de grupo e tenacidade do seu plantel, o Benfica reafirma a intenção de marcar presença amanhã na meia-final da Taça da Liga, com o desígnio de vencer um troféu que já conquistou por 7 vezes", pode ler-se.