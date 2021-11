Jorge Jesus testa plano B na Taça

Luís Antunes Hoje às 19:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Limitações no eixo da defesa devem levar técnico a voltar ao 4-4-2. Lázaro, Gedson, Taarabt e Seferovic espreitam onze.

O contexto competitivo atual - regresso tardio das seleções, algumas limitações dos centrais, Champions no horizonte e a lesão de Lucas Veríssimo - pode levar Jorge Jesus a voltar a utilizar o sistema 4-4-2, em vez do habitual com três centrais, no duelo diante do Paços de Ferreira, depois de amanhã (20.45 horas), referente à quarta eliminatória da Taça de Portugal, na Luz.

O momento da reintegração de Otamendi - o argentino jogou esta madrugada e só treina amanhã, véspera do jogo, depois de uma viagem transatlântica -, deve levar o técnico a poupá-lo para a deslocação a Barcelona, três dias depois.