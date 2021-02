Jorge Jesus: "Tivemos muitas oportunidades para marcar. Saímos frustrados"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:47 Facebook

Twitter

Partilhar

No rescaldo do empate em Moreira de Cónegos, o treinador do Benfica considerou que a equipa saiu do encontro "frustrada" mas recusou atirar a toalha ao chão, apesar de correr o risco de ficar a 13 pontos da liderança.

"Tivemos muitas oportunidades para marcar e só fizemos um golo. Saímos frustrados. Quando não se consegue ganhar por não se criar, é uma coisa. Mas não foi o caso. Por isso, saímos frustrados. Fizemos um bom jogo, sofremos um golo num penálti, numa situação individual que era fácil de controlar, estamos a sofrer muitos golos assim. Nada mostrava que o adversário nos podia criar perigo. Depois, o guarda-redes deles fez o que tinha de fazer, grandes defesas, fomos à procura, mas não fomos felizes", começou por dizer Jorge Jesus, salientando que os encarnados não conseguiram segurar a vantagem.

"Perdemos aqui dois pontos, era importante continuar a ganhar. A equipa fez um jogo interessante, que nos devia ter valido mais do que um golo, mas depois pôs-se a jeito com penálti. Tínhamos que segurar o 1-0, que é uma coisa que não temos conseguido fazer. Título? O caminho não é desistir, temos dado sinais de melhoria de jogo nos últimos três jogos.. Temos de olhar jogo a jogo, sentindo que o primeiro lugar está a ficar mais longe. Mas no futebol tudo muda em poucos jogos", concluiu.

O Benfica empatou (1-1), este domingo, diante do Moreirense no Minho, na 19.ª jornada da Liga. Seferovic e Yan Matheus, marcaram os golos do encontro.