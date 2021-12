Jorge Jesus vai reunir-se com dirigentes do Atlético Mineiro

JN Hoje às 12:05 Facebook

A porta do Flamengo fechou-se, para já, com a contratação do português Paulo Sousa para assumir o comando técnico, mas a imprensa brasileira continua a apontar o outro lado do Atlântico como o destino de Jorge Jesus, agora que o treinador terminou o vínculo com o Benfica.

O site da "GloboEsporte" avança na edição desta quinta-feira que o Atlético Mineiro, campeão brasileiro, através do diretor do futebol Rodrigo Caetano, já terá tido na quarta-feira uma primeira abordagem por vídeo-chamada com Jesus e que esta quinta-feira ao final do dia haverá uma nova reunião agora com os principais responsáveis do clube.

Nesse primeiro contacto as duas partes colocaram em cima das mesa as condições que cada uma pretende ver cumprida, sendo que o passo seguinte é o treinador luso falar com a cúpula do "Galo", entre eles os principais financiadores dos mineiros: os empresários e conselheiros Rubens e Rafael Menin, Ricardo Guimarães e Renato Salvador.

A primeira experiência de Jorge Jesus no Brasil foi extremamente positiva, com a conquista do título do Brasileirão e a conquista da Taça Libertadores, uma experiência que seguramente quererá repetir no regresso. Certo é que se o negócio se concretizar vai abraçar um projeto vencedor, pois o Atlético Mineiro acabou de se sagrar campeão brasileiro e tem um dos planteis mais fortes da competição. Algo que será seguramente atrativo para o técnico luso.