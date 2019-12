Jorge Jesus vai ser condecorado por Marcelo na segunda-feira

Hoje às 10:00 Facebook

Depois de, em novembro, ter recebido o título de cidadão honorário da cidade do Rio de Janeiro, pelas conquistas da Taça Libertadores e do campeonato brasileiro, Jorge Jesus vai ser condecorado por Marcelo Rebelo de Sousa.

A cerimónia, avança a TSF, está marcada para as 17.30 horas de segunda-feira no Palácio de Belém.

No sábado passado, a presidência da República tinha já anunciado que iria condecorar o técnico português com a Ordem do Infante Dom Henrique, pelos resultados que alcançou, tanto no Brasil como em Portugal. O anúncio foi feito logo no fim da final do Mundial de Clubes, que o Flamengo perdeu para o Liverpool de Klopp, por 1-0 no prolongamento,

"O Presidente da República decidiu condecorar Jorge Jesus com a Ordem do Infante Dom Henrique, pelo prestígio que o seu trabalho como treinador lhe granjeou, bem como a Portugal. Depois de importantes vitórias em Portugal, Jorge Jesus afirmou-se também no estrangeiro e, em particular no Brasil e na América Latina, com a vitória do Flamengo no Brasileirão e na Taça dos Libertadores", referia a presidência em comunicado.