Jorge Jesus vai ter Gabigol até 2024

O Flamengo anunciou, esta terça-feira, ter garantido a contratação do avançado Gabriel Barbosa junto do Inter. "Gabigol é nosso até 2024", postou o clube carioca na rede social Twitter. Uma boa notícia para Jorge Jesus, que, assim, poderá contar com o goleador-mor do "Fla" na presente temporada. O clube carioca deve pagar cerca de 17 milhões de euros por 90% do passe do atacante.

O avançado brasileiro, de 23 anos, foi figura central nas conquistas do Flamengo em 2019, apontando os dois golos que garantiram a vitória (2-1) sobre os argentinos do River Plate na final da Taça dos Libertadores da América, no Peru. ​​​​Gabigol fez jus à alcunha na última temporada, em que marcou 43 golos nos 59 realizados pelo Flamengo, 25 deles ajudaram a conquistar o Brasileirão, de que foi o melhor goleador.

Uma série de "tweets" do Flamengo deixou antever o acordo com o Inter de Milão, que o contratou em 2016/17, que seria confirmado depois com a postagem: "Teremos golos do artilheiro 'rubro negro' até 2024! O Gabigol é nosso."

Na carreira, o avançado começou por se notabilizar no Santos, mas teve passagens discretas pelo Inter de Milão e depois pelo Benfica. Regressou ao Santos em 2018, destacando-se com 27 golos em 52 jogos, mas em 2019 mudou-se, de novo por empréstimo do Inter, para o Flamengo, onde foi campeão brasileiro e venceu a Taça dos Libertadores.