Jorge Jesus: "Vlachodimos? O homem da eliminatória chama-se Benfica"

O treinador do Benfica deixou, esta terça-feira, elogios à exibição da equipa após o empate diante do PSV e admitiu que a expulsão de Lucas Veríssimo condicionou a estratégia dos encarnados. Clube mudou o nome do Twitter para destacar a exibição de Vlachodimos.

A equipa encarnada empatou (0-0), esta terça-feira, diante do PSV, na Holanda, e garantiu um lugar na fase de grupos da Liga dos Campeões. Na análise ao jogo, Jorge Jesus destacou a boa exibição da equipa, vincando que o plantel "merece" o apuramento.

"O nosso grande objetivo era passar, entrar na fase de grupos. Estes jogadores o Benfica e os adeptos merecem. Estamos a construir uma boa equipa, sabíamos que íamos jogar contra um adversário forte, de Champions. Uma equipa fortíssima, que é a primeira vez esta época que não conseguiu marcar golos", começou por dizer o treinador dos encarnados, não escondendo que a expulsão de Lucas Veríssimo complicou a tarefa das águias.

"A jogar com menos um, perdemos a nossa capacidade ofensiva. Até aos 32 minutos, fomos a melhor equipa, com a melhor oportunidade de golo, do Rafa. Depois encostaram-nos às cordas, fomos ficando mais cansados e com mais dificuldade em sair. A equipa defensivamente esteve irrepreensível, eles merecem porque fizeram um grande jogo", acrescentou.

Quando questionado sobre a exibição da equipa e sobre o facto de Vlachodimos poder ser o homem do jogo - recorde-se que, depois da primeira mão, Jorge Jesus afirmou que o guarda-redes não fez uma grande exibição - Jorge Jesus ficou visivelmente irritado: "Vocês gostam de arranjar problemas, confusão. O homem da eliminatória chama-se Benfica", concluiu.

Benfica destaca Vlachodimos no Twitter e muda o nome da conta

Os encarnados fizeram questão de destacar a exibição de Vlachodimos na segunda mão do play-off e alteraram o nome da versão inglesa Twitter para "SLBenficadysseas", em alusão ao primeiro nome do atleta.

Benfica mudou o nome da conta Foto: Twitter

Vlachodimos também prestou declarações no final do jogo e garantiu que não pretende sair do Benfica.

"Se fui o homem da eliminatória? É difícil de responder. Foi um jogo difícil. Ficámos com menos um jogador na primeira parte. Todos os jogadores deram tudo, não sei quanto correram. Estou feliz por ter ajudado a equipa tanto no primeiro jogo como no de hoje. Estou muito feliz pelos meus colegas. Não estou a pensar em sair. Não é o momento certo para falar disso. Estou muito contente e orgulhoso pela passagem à fase de grupos", concluiu.