Jorge Mendes aborda transferência de Bruno Fernandes e garante saída

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Jorge Mendes falou esta quarta-feira, pela primeira vez, sobre a transferência de Bruno Fernandes. O empresário garantiu a saída do médio do Sporting. Só falta saber quando. "Se não sair agora, irá sair, certamente, no verão", garantiu.

Bruno Fernandes tem sido associado ao Manchester United mas ainda não há luz verde no negócio entre os "red devils" e os leões. O empresário Jorge Mendes esteve reunido, esta quarta-feira, na Associação Mundial de Agentes, em Londres, onde assegurou que o médio vai mesmo deixar o clube de Alvalade. Já neste inverno ou no próximo verão.

"Se não sair agora, irá sair, certamente, no verão, porque o Sporting já falou com outros clubes. Algo irá acontecer, mas não estou certo se será agora ou no final da temporada", assegurou em declarações reproduzidas pela edição inglesa do portal Goal.

O médio está a cumprir a terceira época de leão ao peito e tem sido imprescindível na equipa verde e branca. Bruno Fernandes já disputou 136 jogos pelo Sporting e marcou 63 golos. Na época passada, com 32 tentos, foi o médio mais goleador da Europa. O camisola oito tem contrato com os leões até junho de 2023 e uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.