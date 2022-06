Jorge Mendes em Paris para fechar transferência de Vitinha

Ainda não há fumo branco, mas o mesmo pode surgir esta quinta-feira, dia que marca, oficialmente, o fim da temporada. Segundo apurou o JN, o empresário Jorge Mendes está em Paris para tratar dos derradeiros detalhes antes de ser confirmada a transferência de Vitinha para o Paris Saint-Germain, por 40 milhões de euros.

O clube francês queria saldar o montante em três prestações - 25 milhões de euros no imediato, 5M€ a 23 de julho e os restantes 10M€ quando o atleta cumprisse os primeiros 20 jogos pelo campeão francês -, mas o F. C. Porto só aceita o pronto pagamento e foi isso a motivar o atraso no desfecho das negociações.

Para que a transferência seja incluída no relatório e contas de 2021/22 - e assim atingir as mais-valias previstas no orçamento da SAD portista -, o negócio tem de ser anunciado esta quinta-feira pelos clubes, sendo que entre o PSG e o internacional português já existe um acordo total.

Tal como Pinto da Costa afirmou publicamente há poucas semanas, os dragões não estão dispostos a fazer qualquer desconto por uma das principais figuras da equipa que conquistou o campeonato e a Taça de Portugal e as contas da SAD já estão salvaguardadas, depois das transferências de Luis Díaz para o Liverpool, em janeiro, e de Fábio Vieira para o Arsenal.