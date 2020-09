Jorge Mendes já injetou 1,6 mil milhões nos clubes portugueses

Nuno Barbosa Hoje às 14:05 Facebook

Gestifute intermediou transferências para o estrangeiro no valor total de 1,6 mil milhões de euros. É o que fatura a Galp num ano.

A pandemia veio afetar ainda mais as finanças dos clubes portugueses. E se o cenário não está mais negro, isso deve-se também à Gestifute, empresa de Jorge Mendes que, de 2002 para cá, segundo o levantamento feito pelo JN, assegurou a entrada de 1652,6 milhões de euros nos cofres dos clubes portugueses, só com transferências de jogadores para o estrangeiro.

Olhando para os casos mais recentes, os que geraram liquidez para a época que se vai agora iniciar, a empresa do superagente português garantiu encaixes significativos a F. C. Porto, Benfica, Sporting e S. C. Braga para combater os efeitos da covid-19.