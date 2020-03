Jorge Mendes junta jogadores e treinadores para doar 150 mil máscaras

Hoje às 18:57 Facebook

Vinte e seis futebolistas, treinadores e amigos da Gestifute, empresa detida pelo empresário Jorge Mendes, ofereceram 150 mil máscaras de proteção individual ao Hospital Santo António, do Porto.

Cerca de uma semana depois de Jorge Mendes e Cristiano Ronaldo terem anunciado contributos para equipar totalmente duas unidades de cuidados intensivos no Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN) e uma do Santo António, os seus nomes voltam a estar associados ao hospital do Porto.

Numa publicação na rede social Facebook da responsável pela comunicação da Gestifute, Manuela Brandão, são ainda mencionados outros internacionais portugueses como tendo contribuído para a aquisição das 150 mil máscaras, numa lista onde também constam os nomes dos treinadores do Benfica, Bruno Lage, do Tottenham, José Mourinho, e Nuno Espírito Santo, do Wolverhampton.

André Silva (Eintracht Frankfurt), Bernardo Silva e João Cancelo (Manchester City), Diogo Jota, Rúben Neves, Rúben Vinagre, Rui Patrício, João Moutinho e Pedro Neto (Wolverhampton), Dyego Sousa, Rúben Dias e Pizzi (Benfica), Gonçalo Guedes (Valência), João Félix (Atlético de Madrid), Nélson Semedo (Barcelona), Pepe (F. C. Porto), Renato Sanches (Lille) e Ricardo Carvalho (ex-futebolista) são alguns dos nomes associados à "equipa solidária".