Jorge Mendes sobre Ronaldo: "Estará sempre no meu coração. A relação pessoal permanece"

JN Hoje às 18:50, atualizado às 20:21 Facebook

Twitter

Partilhar

O empresário Jorge Mendes garantiu, esta segunda-feira, à margem da gala do CNID - Associação dos Jornalistas de Desporto, na qual recebeu o Prémio Mérito Internacional, que mantém uma boa relação pessoal com Cristiano Ronaldo, mesmo depois de ter deixado de o representar.

"O Cristiano estará sempre no meu coração. Se hoje visse outro Cristiano, assinava logo por baixo. É o melhor da história, temos de estar agradecidos a ele. É o melhor jogador da história do futebol mundial, porque o futebol é golo. Vocês sempre falaram que ele era muito de força, muito de trabalho e um exemplo para os jovens, mas ele quando era mais novo também era tão virtuoso como Ronaldinho e Messi. Simplesmente transformou-se, tornou-se uma máquina. Agora está onde está, na Arábia. A vida é assim. É o maior embaixador de sempre do futebol português, temos todos de lhe estar agradecidos. A relação pessoal permanece", afirmou.