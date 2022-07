Jorge Mendes tem "jackpot" a caminho

"Superagente" já fechou transferências de 176 milhões no defeso. Recorde pessoal é de 205.

A janela de verão está a ser muito movimentada, e lucrativa, para Jorge Mendes. O agente FIFA, dono da Gestifute, foi decisivo para consumar várias transferências de vulto com os principais clubes portugueses envolvidos e acumula, até agora, um volume de negócios de 176 milhões euros. Para bater o recorde de 205,4 milhões, estabelecido em 2017, "basta" ao empresário fechar mais um negócio de peso. Essa perspetiva existe, mas já lá vamos.

Nas primeiras semanas do defeso, Mendes ajudou a consumar as transferências de Darwin, do Benfica para o Liverpool (75 milhões), de Vitinha, do F. C. Porto para o PSG (40 milhões), de Fábio Vieira, do F. C. Porto para o Arsenal (35 milhões), de Palhinha, do Sporting para o Fulham (20 milhões) e de Gedson Fernandes, do Benfica para o Besiktas (6 milhões). Contas feitas, são 176 milhões a circular, com o empresário português a encaixar as habituais comissões de 10%, tornadas públicas pelos clubes nos comunicados à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), num total de 17,6 milhões destinados à Gestifute.