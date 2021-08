Jorge Mendes tenta colocar Ronaldo no Manchester City, diz jornal italiano

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 10:37 Facebook

Twitter

Partilhar

O jornal italiano "Corriere dello Sport" informa esta terça-feira que Jorge Mendes está a tentar fechar a contratação de Ronaldo com o Manchester City para rivalizar com a ida de Messi para o PSG.

O jornal escreve que Cristiano "ofereceu-se" ao Manchester City, confirmando uma vontade de sair da Juventus que já foi várias vezes noticiada. Jorge Mendes pretende dar a Ronaldo uma alternativa à Juve, e para isso abordou o Xeque Mansour para o tentar convencer a contratar o craque português.

O plano seria rivalizar com o PSG, tendo em conta que estes são, no momento, os dois clubes com mais poderio financeiro a nível mundial. Ora, se os franceses fizeram as maiores contratações deste mercado, Jorge Mendes terá apelado ao orgulho do Xeque Mansour para que marcasse uma posição com a contratação de Ronaldo. A reunião de CR7 com Pep Guardiola também seria um aliciante a nível desportivo para que o proprietário do clube inglês abrisse os cordões à bolsa.

A mesma publicação escreve também que o agente de Cristiano continua em conversações com o PSG, explicando que se esperar mais um ano para que termine o contrato de Ronaldo na Juventus, poderá perder o português.

O Manchester City já fez uma contratação dispendiosa neste mercado: Jack Grealish chegou a a Manchester proveniente do Aston Villa por 117 milhões de euros. Neste momento, o interesse pelo avançado Harry Kane parece ser a prioridade para os 'cityzens' e essa transferência poderia impossibilitar o regresso de Cristiano a Inglaterra. O Tottenham mostra-se intrasigente para negociar e o City teria de abrir a mão a mais de 150 milhões de euros para levar Kane para Manchester, o que tornaria, do ponto de vista do fair play financeiro, a ida de Ronaldo para Inglaterra muito complicada. Depois ainda há a ligação do português ao Manchester United, clube rival ao City, que poderia fazer com que pensasse duas vezes para se transferir.