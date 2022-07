Jorge Mendonça estreia-se como treinador principal no Al Akhdoud

JN Hoje às 17:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Jorge Mendonça, que até aqui fazia parte da equipa técnica liderada por José Gomes, vai estrear-se no papel principal no Al Akhdoud, do segundo escalão da Arábia Saudita.

Aos 49 anos, Jorge Mendonça assume o primeiro projeto enquanto líder de uma equipa técnica.

Para trás ficam os vários anos de experiências acumuladas ao lado de José Gomes, com quem trabalhou em clubes como Videoton, da Hungria, o Reading, do Championship inglês, ou o Almeria, da 2.ª Liga espanhola.

Em Portugal, conta passagens por Leixões, Belenenses, V. Setúbal, Rio Ave ou Marítimo, entre outros.

Jorge Mendonça deixa o Al Taawon, onde era adjunto de José Gomes, mas mantém-se na Arábia Saudita, mudando-se para o Al Akhdoud, do segundo escalão daquele país.