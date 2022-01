Jorge Moreira reeleito presidente do Leixões SC

JN Hoje às 20:28, atualizado às 20:30 Facebook

Em dia de eleições no Leixões Sport Club, Jorge Moreira foi reeleito na presidência do clube com um total de 177 votos.

"É com extremo orgulho e sentido de responsabilidade que a nossa equipa vai comandar o Leixões Sport Club nos próximos 3 anos. Estamos cientes do desafio que nos espera, mas vamos honrar as premissas de rigor, transparência e proximidade, associando o Leixões Sport Club às forças vivas da cidade", começou por dizer Jorge Moreira, ao JN.

"Neste mandato vamos continuar a fundir o leixonismo, através da captação de novos associados e um reforço do atletismo. A ambição é a palavra de ordem neste mandato, que passa por uma melhoria do processo formativo, na qualificação de treinadores e dirigentes, bem como a melhoria das infraestruturas desportivas", concluiu.