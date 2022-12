Rui Almeida Santos Hoje às 13:19 Facebook

Jorge Pinto é o novo treinador do Lusitânia de Lourosa, atual 9.º classificado na Série B do Campeonato de Portugal.

Após confirmada a saída de Luís Pinto do comando técnico do Lusitânia de Lourosa, na sequência do desaire em Valadares (2-0), a Direção do clube de Santa Maria da Feira anunciou a chegada de Jorge Pinto para ocupar a vaga.

Aos 45 anos, Jorge Pinto estava livre de compromissos desde que deixou o Amarante, no final da temporada passada, na qual conduziu o clube ao 5.º lugar da Série B do Campeonato de Portugal.

Antes, treinou o Salgueiros e o Infesta, clube onde terminou a carreira enquanto jogador.

O primeiro jogo enquanto treinador do Lusitânia de Lourosa será a 8 de janeiro, com a receção ao Alpendorada, para a 13.ª jornada do campeonato.

Os lusitanistas seguem no 9.º lugar da Série B, o primeiro que vale a despromoção aos campeonatos distritais na próxima temporada.