Jorge Silas sobre o clássico com F. C. Porto: "Jogo vale mais do que três pontos"

Luís Antunes Hoje às 14:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Jorge Silas, técnico leonino, salientou a relevância do clássico deste domingo contra o F. C. Porto que pode permitir ao leão, em caso de vitória, "entrar claramente na luta pelo segundo lugar".

O treinador, que falava em conferência de Imprensa ao final da tarde deste sábado, em Alcochete, rejeitou o caráter "decisivo" do duelo, mas definiu-o como "importantíssimo" e a valer "mais do que três pontos".

"Estivemos muito tempo afastados do pódio. Estamos em terceiro e o objetivo é apanhar o segundo para depois pensar no primeiro. Agora jogamos contra o segundo e queremos estar mais próximo desse lugar. Se vencermos entramos claramente na luta pelo segundo lugar que é importante por causa da Champions", defendeu o técnico dos verde e brancos ainda com uma desvantagem de novo pontos em relação ao F. C. Porto.

Com Renan e Neto de fora, o treinador não quis adiantar a estratégia a utilizar embora não acredite em surpresas em relação aos últimos desenhos titulares das duas equipas. Com três ou quatro defesas, promete montar sempre um esquema para triunfar e elogia o F. C. Porto.

"Não têm só um ponto forte, mas vários. Ganham muitas segundas bolas e apresentam um futebol vertical com passes longos de qualidade. São muito versáteis e têm excelentes jogadores", referiu.

Por outro lado, mostrou-se convicto de enfrentar o adversário com Danilo no puzzle, médio que está em dúvida nos Dragões. "Jogar Danilo ou não é diferente. Mas estamos preparados para que jogue. E achamos mesmo que o vai fazer, caso contrário não estava nos convocados", acentuou.