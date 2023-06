Jorge Silva não se recandidata à presidência do Famalicão

JN/Agências Ontem às 21:59 Facebook

Jorge Silva anunciou, esta segunda-feira, que não se vai recandidatar à liderança do clube nas eleições que vão acontecer em 16 de junho.

O presidente, numa entrevista divulgada nas redes sociais do clube, admitiu que vai estar sempre presente, ainda assim, "por motivos pessoais, nomeadamente o desgaste familiar", entendeu que o melhor é não avançar com a recandidatura.

Jorge Silva entrou no Famalicão em 2013 como presidente da Assembleia Geral e em 2015 assumiu a presidência do clube.

Ao fim de oito anos na liderança, Jorge Silva salientou a criação da Academia, que considera ser "o segredo, a essência e a base de tudo o que está acontecer hoje, no clube", referindo que a formação está agora num "patamar de excelência", que possibilita a disputa de competições, "de igual para igual com os melhores, algo que há pouco tempo era impensável".

O dirigente falou ainda do projeto do futebol feminino, que esta temporada conquistou uma inédita Taça de Portugal. Jorge Silva lembrou os "quatro anos de sucessos e êxitos constantes", daquele que afirma ser "um projeto claramente ganhador, vencedor que culmina com um troféu que o Famalicão nunca conseguiu, a Taça de Portugal".

O presidente destacou também o trabalho feito no futsal e deixou uma mensagem aos sócios e adeptos do clube: "Observem o FC Famalicão com orgulho e que percebam que todos são necessários neste projeto. Amem e valorizem com orgulho a instituição".

Jorge Silva é o atual presidente do clube, enquanto Miguel Ribeiro preside a SAD famalicense, responsável pelo futebol profissional, com o Famalicão a disputar a I Liga.