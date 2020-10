Jorge Simão assina pelo NY Red Bulls

JN Hoje às 18:35 Facebook

O New York Red Bulls, atual 15.º classificado da MLS, é o novo clube do português Jorge Simão. O treinador sucede a Chris Armas, antigo técnico da equipa nova-iorquina que foi despedido no início de setembro.

Aos 44 anos, Jorge Simão abraça o segundo projeto fora de Portugal, depois de em agosto passado ter rescindido por vontade própria, com o Al-Fayha, da Arábia Saudita.



No currículo, o treinador português conta ainda com passagens pelo Atlético CP, Mafra, Belenenses, Paços de Ferreira, Chaves, Braga e Boavista.