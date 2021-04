Jorge Simão é trunfo para salvar Mouscron em crise profunda

JN Hoje às 10:11 Facebook

O clube belga do treinador português Jorge Simão vive uma fase extremamente conturbada. A travar, nos relvados, uma luta difícil pela permanência no principal escalão, o Mouscron não conseguiu apresentar os pressupostos financeiros necessários para garantir a continuidade nos escalões profissionais do futebol daquele país.

Segundo as informações recolhidas pelo JN, pela segunda vez na presente temporada, o Mouscron tem ordenados em atraso e, desta vez, os jogadores da equipa de Jorge Simão ameaçam avançar para um período de greve.

A duas jornadas do fim do primeiro escalão do futebol belga, o Mouscron é uma das duas equipas que se encontram nos lugares de descida de divisão. Na penúltima posição, soma mais três pontos do que o último classificado (Waasland-Beveren) e menos um do que o antepenúltimo (Cercle Brugge).

Mesmo que Jorge Simão consiga o milagre da permanência, a equipa pode ser rebaixada administrativamente para os escalões amadores por ainda não ter conseguido a licença para se manter no futebol profissional. E é precisamente aqui que o treinador português entra em cena como trunfo.

O Mouscron, conforme se percebe, luta pela sobrevivência em duas frentes, mas tudo se tornará mais fácil se Jorge Simão garantir a permanência desportiva nas duas jornadas em falta, nas quais recebe o Royal Antwerp (2.º classificado) e visita o Club Brugge (1.º).

Trata-se de uma missão hercúlea, mas que a ser alcançada atrairá novos compradores, que poderão travar a descida administrativa. Recorde-se que o Mouscron é propriedade de Gérard Lopez, empresário luxemburguês que também é acionista maioritário da SAD do Boavista.