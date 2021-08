Jorge Simão enaltece presença de público no jogo europeu

JN Hoje às 18:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Jorge Simão, treinador do Paços de Ferreira, regozijou-se esta quarta-feira com o regresso dos adeptos ao estádio Capital do Móvel, considerando que a presença pode ser "decisiva" na receção ao Larne, da Liga Conferência Europa, na quinta-feira.

"Finalmente", disse Jorge Simão, visivelmente satisfeito com o regresso dos adeptos aos estádios, que no caso do Paços coincide com a estreia da equipa na nova competição europeia.

O técnico pacense, que falava na conferência de antevisão ao jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória, defendeu que "o jogo só faz sentido quando é jogado para as pessoas", admitindo que a presença de adeptos na quinta-feira pode ser mesmo "decisiva".

"Jogamos em casa na primeira mão e temos os nossos connosco. Isso pode ser um fator muito importante, aqui e ali até decisivo", defendeu o técnico.

Para o jogo com o Larne FC, foram disponibilizados cerca de 2400 bilhetes.

Os ingressos que não forem levantados pelos sócios com as quotas em dia, cuja dedicação a direção pacense decidiu premiar com a oferta de um bilhete, poderão ser adquiridos na quinta-feira, dia do jogo, entre os 10 (topo nascente) e os 20 euros (bancada central).

O Paços de Ferreira defronta o Larne, da Irlanda do Norte, no estádio Capital do Móvel, na quinta-feira, às 19 horas, para a terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, num jogo que terá arbitragem de Matej Jug, da Eslovénia.