Jorge Simão já não é treinador do Paços de Ferreira

O Paços de Ferreira oficializou, este sábado, a saída de Jorge Simão do comando técnico. O treinador deixa os castores no 13.º lugar.

É o fim da linha para Jorge Simão no Paços de Ferreira. O clube da Liga oficializou a saída do técnico de 45 anos, com um comunicado em que se informa que a decisão foi tomada de forma "consensual, digna e responsável".

"A direção do FC Paços de Ferreira SDUQ Lda. pretende reconhecer de forma veemente e sincera o profissionalismo, dedicação e competência de toda a equipa técnica, que infelizmente não foi possível materializar em resultados desportivos", pode ler-se ainda.

Jorge Simão, que já tinha orientado os castores em 2015/16, regressou ao Paços de Ferreira no início da temporada e somou apenas cinco vitórias em 23 jogos. A equipa da Liga, que já não vencia há dez encontros, ocupa a 13.ª posição na tabela classificativa.