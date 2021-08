Jorge Simão: "Não se trata da passagem da eliminatória, mas de uma vitória histórica"

JN Ontem às 23:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Jorge Simão, treinador do Paços de Ferreira, definiu como "uma vitória história" o triunfo sobre o Tottenham, esta quinta-feira, por 1-0, na primeira mão do play-off da Liga Conferência Europa.

"Foi uma vitória histórica, não se trata da passagem da eliminatória, mas de uma vitória histórica, sabendo das diferenças abismais entre as duas equipas. Esta vantagem é curta e não nos dá muito conforto na segunda mão, mas, ainda assim, foi uma vitória", salientou o técnico pacense.

E prosseguiu: "É impossível apontar a razão deste desfecho. A minha função enquanto treinador é melhorar as competências da equipa, treinar e ver coisas que não estiveram bem. Foi importante analisar o Boavista e o porquê do resultado. O que fizemos desse jogo para hoje foi de uma diferença abismal. Falo da nossa capacidade competitiva, não só jogar bem aqui ou ali, porque fomos consistentes no jogo. O Tottenham não tem uma situação de golo".

Em vantagem na eliminatória, Jorge Simão defense que a "responsabilidade não aumenta". "Vamos ter de nos focar já no próximo jogo, que será o mais importante das nossas vidas", anotou.