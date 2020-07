JN Hoje às 01:23 Facebook

Twitter

Partilhar

"Se me pergunta diretamente se gostaria de continuar ligado ao futebol, claro que sim. Ninguém consegue desligar completamente e amanhã só porque já não sou árbitro não vou dizer 'acabou'", afirmou o árbitro da AF Porto, que "pousou o apito" no jogo entre o S. C. Braga e o F. C. Porto, na noite deste sábado.

Quanto surgiu na entrevista rápida, ainda não tinha caído a ficha a Jorge Sousa sobre o fim da carreira de árbitro, mas depois lá fez uma análise ao que fica para trás e ao que o levou a tomar esta decisão.

"Em algumas coisas sinto que já não posso oferecer ao jogo aquilo que o jogo precisa e é preciso ter coragem de assumir. Temos jovens na retaguarda que serão o futuro. Neste momento, eu digo que é o momento certo para terminar. Esta época foi boa, muitos jogos exigentes e acho que acabo a temporada com a consciência que fiz uma boa época", considerou.

Por fim, sobre as constantes críticas aos árbitros, Jorge Sousa lembrou que quando chegou à arbitragem "ninguém ouvia falar de redes sociais e nem os clubes tinham departamentos de comunicação" para, depois, concluir assim: "Hoje em dia está-se a passar uma ideia errada para os adeptos e para os telespectadores porque os árbitros só têm um ângulo de visão. É que da perspetiva da televisão, com as repetições e vários ângulos, parece fácil, mas o problema é que na realidade e na prática, não é assim. Nós temos frações de segundos para decidir. Houve uma evolução muito grande daquilo que é o jogo e nós tentamos acompanhar essa evolução, mas agora é mais desgastante".