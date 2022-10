Jorge Vieira, arquiteto da ida de Cubillas para o F. C. Porto, lança "A vida e a bola"

JN Hoje às 12:18 Facebook

"A vida e a bola" é a nova obra assinada por Jorge Vieira, responsável pelo futebol do F. C. Porto entre 1972 e 1974. A apresentação decorrerá nas instalações do Monte Aventino, nas Antas, pelas 15.30 horas do próximo sábado.

Nove anos depois de ter editado "Pedroto, Cubillas e muito mais...", Jorge Vieira, antigo dirigente do F. C. Porto, volta ao mundo dos livros para se debruçar sobre "A vida e a bola", uma obra em que relata "o futebol que se joga fora de quatro linhas".

"Falo de tudo o que é praticamente desconhecido, com factos, atitudes e ações que não estão na internet, nem são do conhecimento geral. É um historial de memórias", pormenoriza Jorge Vieira, que confessa que José Maria Pedroto, mítico treinador dos dragões, é uma das figuras em destaque ao longo do livro.

"Conheci-o em 1952, quando veio para o F. C. Porto ainda como jogador. Veio do Belenenses e custou 500 contos mais a exploração do café Apolo, que ficava na rua onde eu tinha um estabelecimento de venda a retalho de peças automóveis. Ficámos amigos e até nos tornámos compadres. Ao longo dos anos tivemos uma vivência muito grande", conta.

Eternizado como o dirigente que trouxe o peruano Teófilo Cubillas para o F. C. Porto, Jorge Vieira vê nesse momento um marco para o ressurgimento do clube. "Estávamos a atravessar uma época muito má desportivamente, com os associados em debandada porque os resultados não eram bons. Pensei: "Necessito de trazer para aqui uma estrela que mexa com isto tudo". Foi a partir dele que as coisas se modificaram", recorda.

Primeiro, havia que convencer o avançado, considerado o Pelé peruano, que estava desiludido em Basileia com o amadorismo que encontrou no futebol suíço da altura. "O Cubillas quis, primeiro, ver se ia correr, em Portugal, o risco de lhe acontecer o mesmo que na Suíça. Esteve um dia no Porto a ver a organização do clube, agradou-lhe e assinou", conta Jorge Vieira.

O Sporting ainda tentou desviar o peruano, mas desistiu quando percebeu os valores em torno do negócio. "Eram 5.600 dólares, uma verba que não era suportável para qualquer um, mas nós conseguimos".

Desportivamente, o impacto do peruano não foi tão evidente quanto o social. "Ele não ganhou qualquer campeonato, mas contribuiu imenso para o aumento da massa associativa. Fomos obrigados a construir uma bancada maratona para a admissão de sócios, porque naquela altura as propostas de admissão tinham de ser assinadas por um diretor. Para além disso, fomentou o futebol. Os campos esgotavam para o ver jogar. No Barreiro, até para cima das fábricas as pessoas iam. Foi uma aquisição que marcou muito", diz o antigo dirigente, hoje com 86 anos.

O livro "A vida e a bola", cujo prefácio é assinado pelo jornalista Manuel Queiroz, será apresentado este sábado nas instalações do Monte Aventino, nas Antas, pelas 15.30 horas.