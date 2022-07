Jorginho: "É ridículo ganhar o Euro e não ir diretamente ao Mundial"

JN Hoje às 17:33 Facebook

Depois de se ter sagrado campeã da Europa, a Itália voltou a falhar a fase final de um Campeonato do Mundo. Jorginho não entende por que o título europeu não garante uma vaga no Mundial. "Ganhar o Euro serve para quê?", questionou, no podcast Podpah.

Jorginho, médio nascido no Brasil que se naturalizou italiano e é internacional pela Itália, não escondeu o desagrado por o título de campeão europeu não valer uma vaga no Mundial que se lhe segue.

"É ridículo ganhar o Euro e não ir diretamente ao Mundial. Talvez porque não nos conseguimos qualificar estou ainda mais indignado, mas você ganha, mata-se e tem de fazer novamente as eliminatórias", desabafou o jogador do Chelsea ao podcast Podpah.

Pela segunda edição consecutiva, a Itália não estará presente na fase final do Mundial, depois de ter sido eliminada, na meia-final do play-off de apuramento, pela Macedónia do Norte, que viria a perder para Portugal a final da derradeira fase de qualificação.

"Ganhar o Euro serve para quê? Só para ganhar o Euro? Quem ganha a Liga Europa qualifica-se para a Champions. Quem ganha a Champions vai ao Mundial (de clubes). Ganhar o Euro ou a Copa América e não ir direto (à fase final do Mundial) é 'sacanagem'", criticou o médio.