Jornada europeia promete pressão no Dragão e estreias em Alvalade

F. C. Porto está quase obrigado a vencer o Brugge. Sporting recebe Tottenham com o conforto de já ter três pontos.

A segunda jornada da fase de grupos da liga milionária traz contextos diferentes a F. C. Porto e Sporting, que se estreiam em casa depois de terem conseguido resultados antagónicos na semana passada. Derrotados em Madrid, os dragões recebem o Club Brugge no Grupo B e estão quase obrigados a vencer para não se atrasarem na corrida aos oitavos de final. Vitoriosos em Frankfurt, os leões têm um adversário de peso pela frente, ou não fosse o Tottenham o maior favorito no Grupo D, mas estão de certa forma confortáveis por já terem somado três pontos na jornada de abertura.

No Dragão, a hora será de cerrar fileiras em torno de um objetivo que escapou à equipa de Sérgio Conceição na época passada. Sem duas peças muito importantes no onze (Otávio está lesionado e Taremi cumpre castigo após a expulsão em Madrid), o técnico portista terá de inovar no onze, em busca de uma vitória fundamental para a equipa azul e branca. A grande questão em relação à equipa titular será saber se Conceição aposta em dois avançados que não estão habituados a jogar juntos (Evanilson e Toni Martínez) ou se reformula o modelo para fazer entrar um jogador com outras características. Nesse caso, André Franco e Danny Namaso, dois jogadores sem experiência na prova, são candidatos ao lugar.