Jornadas 17 e 18 da Liga já têm data e hora

A Liga divulgou, esta sexta-feira, as datas e horas das jornadas 17 e 18 da Liga, que marcam o fim da primeira volta e o início da segunda.

A 17.ª ronda, que arranca com um Portimonense - Arouca a 20 de janeiro, dia em que o Sporting recebe o Vizela, tem como jogo grande o Vitória - F. C. Porto, marcado para sábado, às 21.15 horas. Já o Benfica defronta o Santa Clara. Na 18.ª jornada, destaque para o duelo entre o Sporting e o Braga, em Alvalade.

Ainda assim, os horários dos jogos de F. C. Porto, Sporting e Arouca na 18ª jornada estarão dependentes do desempenho nestas equipas na final four da Taça da Liga.

Jornada 17

Sexta-feira, 20 de janeiro

Arouca - Portimonense, 19 horas - Sport TV

Sporting - Vizela, 21.15 horas - Sport TV

Sábado, 21 de janeiro

P. Ferreira - Braga, 15.30 horas - Sport TV

Santa Clara - Benfica, 18 horas - Sport TV

Vitória - F. C. Porto, 20.30 horas - Sport TV

Domingo, 22 de janeiro

Marítimo - Estoril, 15.30 horas - Sport TV

Casa Pia - Gil Vicente, 18 horas - Sport TV

Famalicão - Rio Ave, 20.30 horas - Sport TV

Segunda-feira, 23 janeiro

Boavista - Chaves, 20.15 horas - Sport TV

Segunda-feira, 29 de janeiro

Casa Pia - Santa Clara, 15.30 horas - Sport TV

Vizela - Rio Ave, 15.30 horas - Sport TV

Boavista - Portimonense, 18 horas - Sport TV

Famalicão - Estoril, 20.30 horas - Sport TV

Terça-feira, 30 de janeiro

P. Ferreira - Gil Vicente, 19 horas - Sport TV

Vitória - Chaves, 21.15 horas - Sport TV

Quarta-feira, 1 de fevereiro

Marítimo - F. C. Porto, 19 horas - Sport TV

Sporting - Braga, 21.15 horas - Sport TV

Arouca - Benfica, 21.15 horas - Sport TV