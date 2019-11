Jornal argentino confunde Jorge Jesus com sósia

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:22 Facebook

Uma gafe do jornal argentino "Olé", com o treinador português Jorge Jesus, mereceu destaque por parte da imprensa brasileira.

Com a final da Taça dos Libertadores cada vez mais perto - Flamengo e River Plate têm encontro marcado para 23 de novembro - o jornal argentino "Olé" decidiu dedicar um trabalho a Jorge Jesus e ao mengão, enumerando as razões do sucesso da equipa brasileira. Mas o que realmente se destacou foi uma gafe relacionada com Jorge Jesus.

A peça "Flamengo e o segredo do sucesso" acabou por ser ilustrada com uma fotografia com... um sósia do treinador. "Jorge Jesus chegou ao Flamengo após a Copa América e montou uma estrutura tática e estratégica que lhe trouxe sucesso", pode ler-se na legenda da foto.