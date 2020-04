Jornal diz que ligação de Jesus ao Flamengo só finda a 19 de junho

Nuno Barbosa Hoje às 00:28 Facebook

A renovação do contrato de Jorge Jesus com o Flamengo é um dos temas desportivos do momento no Brasil. Segundo as informações que têm vindo a público, a ligação do técnico ao clube canarinho termina a 31 de maio, mas agora há quem garanta que vai mais além.

De acordo com o jornal brasileiro "O Dia", sediado no Rio de Janeiro, o contrato de Jesus com o Flamengo só termina a 19 de junho deste ano. Aquela publicação explica que teve acesso ao documento assinado pelas duas partes e acrescenta que isso garante "um fôlego de 19 dias na negociação para a renovação do contrato de Jorge Jesus".

De resto, no que concerne ao atual vínculo do treinador português, o jornalista Jorge Nicola, da ESPN Brasil, assegurou que, entre salários e prémios, Jesus encaixou 4,6 milhões de euros desde que chegou ao Flamengo, a 1 de junho do ano passado, divididos desta forma: 1,680 milhões de euros em salários, 420 mil euros de prémio de assinatura, 1,5 milhões de euros pela Taça Libertadores e 1 milhão pelo campeonato.

Segundo a mesma fonte, o treinador português tem ainda um complemento de 8 700 euros por mês para a casa e, além de outras mordomias, ainda dispões de um carro blindado com motorista para se deslocar no Rio de Janeiro.