Jornal espanhol diz que Barcelona quer Alex Telles

JN Ontem às 22:59 Facebook

Twitter

Partilhar

O jornal desportivo espanhol "Sport" avança na edição online deste domingo que o Barcelona estará interessado na contratação do lateral-esquerdo do F. C. Porto, o brasileiro Alex Telles.

O defesa, de 27 anos, que tem uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros e ainda não renovou contrato com os dragões, é um jogadores referenciados pelos catalães para reforçar o lado esquerdo na próxima temporada.

Segundo avança o jornal desportivo da Catalunha, o cenário é favorável aos interesses dos "blaugranas".

Até há uns meses Pinto da Costa, presidente do F. C. Porto, parecia irredutível em negociar abaixo da cláusula de rescisão, mas face à recusa de Alex Telles em prolongar o vínculo com os portistas, a estratégia terá mudado e os azuis e brancos terão colocado o jogador no mercado na tentativa de encaixar alguns milhões.

E a última oportunidade de fazê-lo é com a venda do passe do lateral no verão.