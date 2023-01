Jornal espanhol revela que Al Nassr quer juntar Pepe a Cristiano Ronaldo

JN Hoje às 16:38 Facebook

Depois de Sergio Ramos, também Pepe foi colocado na órbita do Al Nassr, o novo clube de Cristiano Ronaldo. CR7 terá mesmo pedido a contratação do central do F. C. Porto, de 39 anos, segundo o jornal "Marca".

A influência de Cristiano Ronaldo na política desportiva do Al Nassr começa a sentir-se e a lista de potenciais reforços do clube saudita reflete isso mesmo.

Depois de Sergio Ramos, em fim de contrato com o PSG, ter sido apontado ao Al Nassr, surge agora o rumor de que o seu parceiro de longa data no eixo defensivo do Real Madrid, o internacional português Pepe, atualmente ao serviço do F. C. Porto, também está no radar do emblema de Riade.

Aos 39 anos, Pepe termina contrato com o F. C. Porto em junho de 2023, podendo mudar de ares nessa altura. A hipótese é avançada pelo jornal "Marca", que foca a forte amizade que liga o defesa central a Cristiano Ronaldo, cultivada nos tempos em que ambos representaram o Real Madrid, como arma negocial para convencer o jogador portista.

O Al Nassr está apostado em levar para a Arábia Saudita nomes importantes do futebol mundial. Cristiano Ronaldo funcionará como cabeça de cartaz de uma equipa que aponta a nomes como Kanté (Chelsea) e Luka Modric (Real Madrid) como alvos a atacar nos próximos meses.