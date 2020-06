Jornal francês "L' Equipe" faz primeira página com a Liga portuguesa

Hoje às 12:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Retoma do campeonato português merece destaque no jornal desportivo francês.

O jornal desportivo francês L' Equipe, um dos mais conceituados da especialidade a nível mundial, fez esta quinta-feira uma primeira página inteira dedicada ao arranque da Liga portuguesa.

O título "Portugoaaal!" suporta uma fotografia de dois jogadores do Portimonense a bateram as mãos um no outro, logo após a vitória sobre o Gil Vicente (1-0), no jogo que marcou a retoma do campeonato após a paragem forçada por causa da pandemia da covid-19.

"Depois da Alemanha, Portugal recomeçou ontem a época", pode ainda ler-se na primeira página daquele diário francês.